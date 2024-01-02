Alessandra Ambrosio, yeni yılı ülkesinde karşıladı
Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, 2024'e ülkesinde girdi. Ambrosio, Brezilya'nın turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken görüntülendi
42 yaşındaki Emekli top model Alessandra Ambrosio, yeni yıla ülkesi Brezilya'da girdi.
Alessandra Ambrosio, ülkenin turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken objektiflere yansıdı.
Mavi bikinisiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan model, denizden çıktıktan sonra plaj tenisi oynadı.
KULAKLARINDAN AMELİYAT OLDU
Alessandra Ambrosio, model olmaya çocukken karar verdi. Bunun için 11 yaşında kepçe kulaklarından ameliyat olan Ambrosio, 1996'da katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci oldu.
Alessandra Ambrosio, daha sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı, "Victoria's Secret" ile çalışmaya başladıktan sonra hayatının dönüm noktasını yaşadı.
Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Adriana Lima ve Candice Swanepoel ile "Victoria's Secret"in en popüler modelleri arasındaydı.
2 ÇOCUK ANNESİ
Alessandra Ambrosio, eski nişanlısı Jamie Mazur'dan biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. Ambrosio, 10 yıl birlikte olduğu Mazur'dan ayrıldıktan sonra Nicolo Oddi ile kısa bir ilişki yaşadı.
Top model, 2021'den bu yana iş insanı Richard Lee ile birlikte.
Fotoğraflar: Backgrid USA, AP