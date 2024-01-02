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        Haberler Dünyadan Alessandra Ambrosio, yeni yılı ülkesinde karşıladı

        Alessandra Ambrosio, yeni yılı ülkesinde karşıladı

        Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, 2024'e ülkesinde girdi. Ambrosio, Brezilya'nın turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:13
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        42 yaşındaki Emekli top model Alessandra Ambrosio, yeni yıla ülkesi Brezilya'da girdi.

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        Alessandra Ambrosio, ülkenin turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken objektiflere yansıdı.

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        Mavi bikinisiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan model, denizden çıktıktan sonra plaj tenisi oynadı.

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        KULAKLARINDAN AMELİYAT OLDU

        Alessandra Ambrosio, model olmaya çocukken karar verdi. Bunun için 11 yaşında kepçe kulaklarından ameliyat olan Ambrosio, 1996'da katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci oldu.

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        Alessandra Ambrosio, daha sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı, "Victoria's Secret" ile çalışmaya başladıktan sonra hayatının dönüm noktasını yaşadı.

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        Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Adriana Lima ve Candice Swanepoel ile "Victoria's Secret"in en popüler modelleri arasındaydı.

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        2 ÇOCUK ANNESİ

        Alessandra Ambrosio, eski nişanlısı Jamie Mazur'dan biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. Ambrosio, 10 yıl birlikte olduğu Mazur'dan ayrıldıktan sonra Nicolo Oddi ile kısa bir ilişki yaşadı.

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        Top model, 2021'den bu yana iş insanı Richard Lee ile birlikte.

        Fotoğraflar: Backgrid USA, AP

        #Alessandra Ambrosio
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