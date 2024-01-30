Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular - Güncel haberler

        Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki 2 kişi, araçtan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobildeki yangını itfaiye söndürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:33 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 2334/3 Sokak üzerinde meydana geldi.

        İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından tutuştu.

        Alevler, saniyeler içinde otomobilin tamamını sardı. Araçta bulunan 2 kişi, otomobilden inerek yanmaktan son anda kurtuldu.

        Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!