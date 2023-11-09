Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta akılalmaz olay! Alev alan tüpü kalabalığın üzerine attı - En son haberler

        Şırnak'ta akılalmaz olay! Alev alan tüpü kalabalığın üzerine attı

        Şırnak'ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kentin Cizre ilçesinde bir kişi, evinde alev alan tüpü balkondan kalabalığın üzerine attı. Korku dolu anlarda şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alev alan tüpü kalabalığın üzerine attı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişi evde alev alan piknik tüpünü panikle 1’inci kattaki balkondan kalabalığın arasına attı.

        DHA'nın haberine göre 2 kişinin müdahalesiyle alevler söndürülürken o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        Olay, dün Cizre ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Bir apartmanın 1’inci katındaki dairede oturan kadın, alev alan piknik tüpünü balona çıkardı.

        REKLAM

        Kadın, panikle aşağıdakilere seslenerek uzaklaşmalarını istedi. Bu sırada evdeki erkek de tüpü aşağıya kalabalığın arasına attı.

        Çevredekiler panikle kaçışırken, bir kişi kazağını çıkararak tüpün üzerine kapadı. Başka biri de su getirerek yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #şırnak
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?