Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 9. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 10. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ALEV ALEV 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır.

Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.

Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir. Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.