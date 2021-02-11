Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı.

"HİÇBİR ZAMAN İNANMAYACAKSIN BANA DEĞİL Mİ?"

Çiçek ve İskender'in, Kenan'ın mezarında olduğu sahnede Çiçek'in yaşadığı acı izleyenleri derinden etkiliyor. Çiçek, İskender'e karşı büyük bir öfke patlaması yaşarken, ikili arasında gergin anlar yaşanıyor.

ALEV ALEV 14. YENİ BÖLÜM 2. ÖN İZLEME SAHNESİ

ALEV ALEV'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar. Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer.

Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar. Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır.