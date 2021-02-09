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Alev Alev 14. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Alev Alev 14. bölümde neler olacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 14. yeni bölümü için geri sayım başladı. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde bir araya gelerek omuz omuza mücadele vermeye hazırlanan kadınların yaşayacakları damga vuracak. İşte merakla beklenen Alev Alev 14. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Alev Alev 14. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Alev Alev 14. bölümde neler olacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, geçtiğimiz gün 13. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. İşte şimdiden merakla beklenen 14. yeni bölüm ön izlemesi...

"BİZ ONLARDAN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ İÇİN..."

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım'ın bir arada olduğu sahnede Tomris'in konuşması cesaret verirken aynı zamanda herkesin yüzünü güldürüyor. Bir araya gelerek omuz omuza mücadele vermeye hazırlanan kadınların neler yaşayacağı heyecanla bekleniyor.

ALEV ALEV'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar. Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer.

Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar. Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır.

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