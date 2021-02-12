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Alev Alev 15. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 14. bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 15. yeni bölümü için geri sayım başladı. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümüne Cemre'nin Güneş'i eve getirdiği sahne damga vuracak. İşte merakla beklenen Alev Alev 15. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Alev Alev 15. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 14. bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, geçtiğimiz gün 14. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. İşte şimdiden merakla beklenen 15. yeni bölüm ön izlemesi...

"ADALET BİZDEN YANA OLMAZSA, BİZ DE ADALETİ KENDİMİZE UYDURURUZ..."

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre'nin Güneş'i eve getirdiği sahnede kızını evinde korkmadan yaşamaya ikna etmek için neler yapacağı merakla bekleniyor. Cemre'nin adaletin sağlanması için hamleler yapmaya başlaması ise büyük heyecan uyandırıyor.

ALEV ALEV 15. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

ALEV ALEV'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Rüya, olanlardan sonra uzun bir süre kendine gelemedi. Ömer, Rüya'yı yeniden hayata döndürmek ve ayağa kaldırabilmek için ona kendi geçmişini anlatmaya karar verdi. Rüya'yı kendi doğduğu mahalleye getiren Ömer, zorluklar içinde geçen çocukluğunu ve babasını nasıl kaybettiğini anlattı. Yeniden belediye başkanlığına aday olmaya hazırlanan Çelebi, bu süreçte Cemre'den destek istedi.

Cemre'nin boşanma sürecini durdurması karşılığında seçimden sonra boşanacaklarını söyledi ve anlaşmalı boşanma dilekçesi sundu. Kızı Güneş'i düşünen Cemre, bu teklif karşısında düşünmek zorunda kaldı ancak Çelebi'ye karşı pes etmemeye karar verdi. Belediye başkanlığına aday olacağını açıklamak için hazırlık yapan Çelebi, basın mensuplarının karşısına çıktığında büyük bir şok yaşadı. Cemre, Çelebi'nin yanında durmayarak ona karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Ömer, Korkut Komiser'in yardımıyla bulduğu bir kadını salona getirdi. Bu kadın, Çelebi'nin daha önceki bölümlerde şiddet uyguladığı kadın Simge'ydi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek basının önünde Çelebi'ye meydan okudular.

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