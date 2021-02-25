Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 16. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 17. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ALEV ALEV 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir.

Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam etmektedir. Çelebi zekice manevralarla kendisine yapılan saldırıları göğüslerken, karşısına hiç beklemediği yeni bir düşman çıkar.

Ömer ve İskender arasında sert bir mücadele başlamak üzeredir. Ömer bu mücadelede karşısında sürpriz bir ismi bulur.

Rüya Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir. Cemre ise Çelebi ile olan savaşında, yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını aralar.