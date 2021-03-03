Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"BANA BU BANKTA OTURUP KONUŞACAĞIM KARDEŞİM LAZIM!"

Ömer ve Ozan'ın duygu dolu anlarının ekrana geldiği sahnede Ozan, dükkanını sattığı için Ömer'e sitem ediyor. Ömer ise Ozan'ın hapse girmemesi için dükkanını sattığını söylerken, bu hareketiyle aralarındaki dostluk bağının ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. İkilinin konuşması izleyenleri de derinden etkiliyor.

ALEV ALEV 17. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

ALEV ALEV'İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başlar. Çelebi'nin karşısında olan herkes mutlu bir şekilde yan yanadır. Çelebi, bunun üzerine Cemre ve ona yardım edenlere sağlam bir ders vermek için harekete geçer.

Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecektir. Çiçek ise İskender'le ilgili intikam planını Rüya'dan gizlemek için çaba sarf ederken, İskender'in kendisine tatlı bir sürpriz hazırladığından haberdar değildi