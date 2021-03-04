Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 17. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 18. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ALEV ALEV 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başlar. Çelebi'nin karşısında olan herkes mutlu bir şekilde yan yanadır. Çelebi, bunun üzerine Cemre ve ona yardım edenlere sağlam bir ders vermek için harekete geçer.

Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecektir. Çiçek ise İskender'le ilgili intikam planını Rüya'dan gizlemek için çaba sarf ederken, İskender'in kendisine tatlı bir sürpriz hazırladığından haberdar değildi