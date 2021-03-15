Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

"BU EVDEN ANCAK ÖLEREK ÇIKARIZ!"

Çelebi'nin evine geri dönen Cemre'nin düşünceli halinin dikkat çektiği tanıtımda Ali ve İskender, Çiçek için kavga ediyor. Ali'nin sorduğu "Sen ona aşık mısın?" sorusuna İskender'in vereceği cevap büyük merak konusu olurken, Çelebi'nin Cemre'ye söylediği tehditkar sözler gerilimi giderek artırıyor.

ALEV ALEV'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır.

Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebi'ye karşı dışardan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.