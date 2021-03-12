Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 18. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 19. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Çelebi Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağlamıştır.

Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, elbirliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar.

Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir.

Çelebi Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır.