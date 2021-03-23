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Alev Alev 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Alev Alev fragman izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı

Alev Alev 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Alev Alev fragman izle

Alev Alev dizisinin 20. yeni bölümünden fragmanlar yayınlandı. Cemre'nin mücadelesinden vazgeçtiğini söyleyerek şaşırttığı tanıtımda Çelebi'den isteği kafalarda soru işareti bırakıyor. Ömer ile Rüya ilişkilerinde ciddi bir sorun yaşarken, Arzu'nun "İskender sana aşık oldu!" sözleri karşısında Çiçek’in ne diyeceği merakla bekleniyor.

ALEV ALEV 20. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ALEV ALEV 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir. İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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