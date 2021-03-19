Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 19. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 20. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır.

Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebi'ye karşı dışardan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.