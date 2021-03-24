Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Alev Alev 20. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 20. bölümde neler olacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev'in 20. yeni bölümü için geri sayım başladı. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümüne Cemre'nin Çelebi ve Dursun Yaman'ın planladığı kaçakçılık sevkiyatının peşine düşmesi damga vuracak. İşte merakla beklenen Alev Alev 20. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Alev Alev 20. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 20. bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"TARİHİ ESERLERİN NE ZAMAN, NEREYE GİDECEĞİNİ ÖĞRENMEMİZ LAZIM!"

Heyecanın giderek yükseldiği sahnede Ozan'dan aldığı notun üzerine Cemre, Çelebi ve Dursun Yaman'ın planladığı kaçakçılık sevkiyatının peşine düşüyor. Cemre'nin bir bilgiye ulaşmak için çalışma odasını araştırdığı anlarda Çelebi'nin eve gelmesi gerilimi artırırken akıllara, "Cemre, Çelebi'ye yakalanacak mı?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV 20. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

ALEV ALEV'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Benim Adım Melek ne zaman yayınlanacak? (TRT1 yayın akışı) Benim Adım Melek bu akşam yok mu, var mı?
TELEVİZYONBenim Adım Melek ne zaman yayınlanacak?
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok? Mehdi diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölümü
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok?
Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Büyük Kıyamet filmi konusu nedir?
TELEVİZYONBüyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler?
Masumiyet dizisi oyuncuları kimler, isimleri ne? Masumiyet nerede çekiliyor? Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu
TELEVİZYONMasumiyet dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
Gökdelen filmi oyuncuları kimler? Gökdelen filmi konusu nedir?
TELEVİZYONGökdelen filmi oyuncuları kimler?
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı oyuncuları ve konusu nedir?
TELEVİZYONBerlin Kaplanı filmi nerede çekildi?
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kırmızı Kamyon'un afişi yayınlandı
TELEVİZYON'Kırmızı Kamyon'un afişi yayınlandı
Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor ve konusu ne? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKuruluş Osman oyuncuları tam kadro
Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun final tarihi
TELEVİZYONTövbeler Olsun final mi yapıyor?
Nuri Alço'ya ne oldu? Nuri Alço sağlık durumu nasıl?
TELEVİZYONNuri Alço'ya ne oldu?