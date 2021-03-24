Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"TARİHİ ESERLERİN NE ZAMAN, NEREYE GİDECEĞİNİ ÖĞRENMEMİZ LAZIM!"

Heyecanın giderek yükseldiği sahnede Ozan'dan aldığı notun üzerine Cemre, Çelebi ve Dursun Yaman'ın planladığı kaçakçılık sevkiyatının peşine düşüyor. Cemre'nin bir bilgiye ulaşmak için çalışma odasını araştırdığı anlarda Çelebi'nin eve gelmesi gerilimi artırırken akıllara, "Cemre, Çelebi'ye yakalanacak mı?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV 20. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

ALEV ALEV'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir