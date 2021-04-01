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HaberlerTelevizyonAlev Alev 21. bölüm tanıtımları! Çelebi'nin planı, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor!
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Çelebi'nin planı, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 21. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır. Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Alev Alev 21. bölüm tanıtımları! Çelebi'nin planı, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor!
Çelebi'nin planı, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor!
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HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 21. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir.

Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur. Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur. Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 21. Bölüm Tanıtımları;

Alev Alev'in 21. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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