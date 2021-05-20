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HaberlerTelevizyonAlev Alev 27. bölüm tanıtım! Ömer, Çelebi'nin peşinde!
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Ömer, Çelebi'nin peşinde!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 27. bölümüyle ekrana gelecek. Yaşadığı ortaya çıkan Çelebi, yurt dışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar. Ömer, Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur. Alev Alev, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Alev Alev 27. bölüm tanıtım! Ömer, Çelebi'nin peşinde!
HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 27. bölümüyle ekrana gelecek. Yaşadığı ortaya çıkan Çelebi, yurt dışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar. Ömer, Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur.

Cemre, ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur. Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar. Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 27. Bölüm Tanıtımı;

Alev Alev'in 27. Bölümünden Ön İzleme Sahneleri;

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