Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümü sonrası gözler 28. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 28. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 27. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 27. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur. Cemre ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur.

Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar. Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.