Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Alev Alev 8. yeni bölüm 3. fragman yayınlandı! Alev fragman izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden 3. tanıtım yayınlandı. Rüya ile Ömer'in inatlaştığı tanıtımda ikilinin neden gerildiği merak konusu oluyor

Alev Alev 8. yeni bölüm 3. fragman yayınlandı! Alev fragman izle

Alev Alev dizisinin merak edilen yeni bölümünden fragmanlar ekrana geldi. Ozan'dan tavsiye alan Ömer'in halleri ise akıllara "Rüya'ya hislerini söyleyecek mi?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV 8. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMAN

ALEV ALEV 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ALEV ALEV 8. FRAGMAN

ALEV ALEV'İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramo 26. yeni bölüm 2. ön izleme yayımlandı - Ramo 26. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONRamo 26. yeni bölüm ön izleme yayında!
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim? Zümrüdüanka konusu ne? İşte Zümrüdüanka oyuncu kadrosu
TELEVİZYONZümrüdüanka dizisi oyuncuları kim?
Kuruluş Osman dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Kuruluş Osman konusu ne?
TELEVİZYONKuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?
Benim Adım Melek nerede, hangi şehirde çekiliyor? Benim Adım Melek konusu ne?
TELEVİZYONBenim Adım Melek nerede çekiliyor?
Süt Kardeşler filmi oyuncuları kimler? Süt Kardeşler filmi konusu nedir?
TELEVİZYONSüt Kardeşler filmi oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu nedir?
TELEVİZYONHababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler?
Gelinim Mutfakta 22 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Aralık yemeği nedir?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta 22 Aralık gün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda 23 Aralık Çarşamba günü birincisi kim? Doya Doya Moda 23 Aralık puan durumu ne?
TELEVİZYONDoya Doya Moda 23 Aralık birincisi kim?
Akrep dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Akrep dizisi konusu nedir?
TELEVİZYONAkrep dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?
Akrep dizisi oyuncuları kim? İşte Akrep dizisi oyuncu kadrosu
TELEVİZYONAkrep dizisi oyuncuları kim?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X