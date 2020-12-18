'Alev Alev' çarpıcı final sahnesiyle büyük ses getirdi!

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Güçlü kadınların zorlu mücadelelerini ekranlara taşıyarak Perşembe akşamlarına damga vuran ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Cemre, yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımı atarak akıl sağlığı raporu almak için heyet karşısına çıktı. Hayatını değiştirecek bu adımı atarken Çelebi de Cemre'nin o raporu alamaması için elinden geleni yaptı.

Finalde herkesin merakla beklediği o an geldiğinde ise Cemre'nin heyet karşısında yaptığı duygu dolu ve çarpıcı konuşma izleyenleri derinden etkilemeyi başardı. Hasta olmadığını ifade etmeye çalışan Cemre'nin "Ben ölmek istemiyorum..." sözleri yüreklere dokunurken, kendini çaresiz hisseden, psikolojik ve fiziksel şiddet gören, haksızlığa uğrayan tüm kadınların sesi olan bu sahne uzun süre hafızalardan silinmeyecek anları ekrana taşıdı. Peki Çelebi'nin hamlelerine rağmen Cemre, bu konuşmasıyla heyetten akıl sağlığı raporunu almayı başarabilecek mi?

"Bir kerecik olsun inanılan olmak istiyorum!"

SOSYAL MEDYA DEMET EVGAR'I KONUŞTU!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan yedinci bölümüyle ABC1 20+'da 5.81 izlenme oranı (reyting),11.63 izlenme payı (share),AB'de 5.58 izlenme oranı (reyting),12.19 izlenme payı (share) Total’de 6.23 izlenme oranı (reyting),12.77 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #ateştengömlek uzun süre sosyal medyada konuşulurken, final sahnesiyle ekran başındakileri derinden etkileyen ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Demet Evgar ise 6 saat boyunca Türkiye gündeminde yer aldı.

ALİ, KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ!

Çelebi ve İskender, Ozan ile Ömer'in hamlesiyle polisler tarafından gözaltına alındı ancak sorgudan rahat bir şekilde çıkmayı başardılar. Emniyetten çıktıktan sonra basına açıklama yapan Çelebi, suçsuz olduklarını ve bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Bu sırada Bülent'ten sarnıçta çıkan yangının kaza olmadığını öğrenen Ali de ani bir kararla emniyete gitti. Çelebi'nin açıklama yaptığı sırada Ozan'ın İskender'e yönelttiği soru ise Ali'nin şüphelerini gittikçe güçlendirdi. Bunun üzerine Ömer'in dükkanına gelen Ali, Çiçek'in İskender tarafından alevlere itildiğini öğrendi. Korkunç gerçek karşısında sarsılan Ali, öfkesine hakim olamadı ve yaptığı planla İskender'i bıçakladı. Olanlar karşısında dehşete düşen Çiçek ise Ali'nin tutuklanmaması için elinden geleni yaptı.

Ali, İskender'i bıçaklıyor;

YÜZLERİ GÜLDÜREN ANLAR!

Cemre ve Rüya, evlerinde ilk kez ufak bir kutlama yaparken onları Ozan ve Ömer yine yalnız bırakmadı. Dördünün eğlenceli anları seyircilerin de yüzlerini güldürürken Rüya ile Ömer, birbirine olan hislerini giderek fark etmeye başladı. Ancak Cemre, Rüya, Ozan ve Ömer her şeyin yolunda gittiğini düşünürken, Çelebi gücünü kötüye kullanarak hamle yapmaya devam ediyordu.

"Yeni başlangıçlara..."

ÖMER, SALDIRIYA UĞRADI!

Ozan'ın evine vergi borcunun gelmesi üzerine Ömer, dostuna yardım edebilmek için tehlikeli bir adım attı. Borcu kapatabilmek için kumarhaneye giden Ömer, burada saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışan Ömer'i saldırganlar mahalleye kadar takip ederek omzundan yaraladı. Ömer'i yaralı halde bulan Rüya ise korku dolu anlar yaşadı.

Ömer vuruluyor;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’deShow TV'de!