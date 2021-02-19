'Alev Alev'de Çelebi'den dengeleri değiştirecek oyun! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım'ın dayanışması Çelebi'yi giderek köşeye sıkıştırmaya başladı. Yaşananlardan sonra belediye başkanlığı adaylığından çekilmesi istenen Çelebi, yeni oyununu oynayarak herkesi şaşırttı.

Önce parkta şiddet uyguladığı kadın Simge'ye ulaşan Çelebi, onun ifadesini geri çekmesini sağladı ancak bu hamlesi durumu değiştirmeye yetmedi. Adaylıktan çekildiğini açıklamak için basın mensuplarının karşısına geçen Çelebi, burada çöpe atılan bebeğin kendisi olduğunu söyledi. Kameralar karşısında duygusal bir konuşma yaparken gözyaşlarını tutamayan Çelebi'nin bu yeni oyunundan sonra neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #KADINİSTERSE DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 15. bölümüyle #kadınisterse etiketiyle Twitter Türkiye'de 5 saat 30 dakika boyunca, #AlevAlev etiketi ise 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

OZAN'IN HİKAYESİ HERKESİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Amcasının inşaatında çalışmaya devam eden Ozan, işçilerin güvenliğinin sağlanmadığını görünce harekete geçti. Can güvenliği sağlanana kadar inşaatı durdurma kararı alan Ozan, amcasına tavrını gösterdi ancak Ozan'ın tüm çabasına rağmen inşaatta olması gereken şartlar sağlanmayınca, kaza kaçınılmaz oldu.

İnşaatta yaşanan kazadan sonra derinden sarsılan Ozan, hastanede babasına dair acı bir olayı anlattı. Babası yaralanan işçi ile Ozan arasında yaşananlar, ekran başındakilere de duygusal anlar yaşattı. Babasının da çalışırken korkunç bir kaza yaşadığını anlatan Ozan'ın hikayesi herkesi derinden etkiledi.

"Eli koptu oğlum benim babamın!"

CEMRE KIZINA KAVUŞTU

Çelebi, Cemre'nin kızını görmemesi için engeller çıkarmaya devam ederken, bu durum Cemre'nin sabrını artık taşırdı. Güneş'i görebilmek için her yolu deneyen Cemre, finalde Cemre'ye ulaşmayı başardı. Çelebi'nin Güneş'i saklama planını bozan ise İskender oldu. Çelebi'ye öfkelenen İskender, Güneş'in kaldığı evin konumunu Çiçek'e gönderdi. Gittiği adreste Güneş'i bulan Cemre, kızına kavuştu. Çelebi'nin hamlelerine karşı artık sabrı tükenen Cemre, kızını alarak evden ayrıldı ve Güneş'i kendi evine getirdi.

Cemre, Güneş'ine kavuşuyor;

Güneş, annesinin evinde;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!