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HaberlerTelevizyon'Alev Alev'de Çelebi'den şoke edici hamle! Alev Alev izle
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'Alev Alev'de Çelebi'den şoke edici hamle!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümü final sahnesiyle herkesi derinden sarstı. Tarihi eserleri sakladıkları yere kontrole giden Ozan, Ömer ve Rüya korkunç bir manzarayla karşılaştı. Babası Kenan'ın cansız bedenini gören Rüya büyük bir yıkım yaşadı

'Alev Alev'de Çelebi'den şoke edici hamle! Alev Alev izle
'Alev Alev'de Çelebi'den şoke edici hamle!
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HABERTURK.COM

'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Çelebi'nin yeni hedefi, Kenan'ın işini bitirmekti. Bunu öğrenen İskender, Kenan'ı kurtarmak için harekete geçti ancak Kenan'ı kaçırarak havaalanına götürmek üzere yola çıktığında karşısına Çelebi'nin adamlarının çıkmasıyla tüm planı bozuldu.

Tüm çabasına rağmen Kenan'ı kurtaramamış olmasına sinirlenen İskender, Çelebi'den hesap sorarken ikili arasında gergin anlar yaşandı. Diğer tarafta Ozan, Ömer ve Rüya, tarihi eserlerin olduğu mekanı kontrol etmek için gittiklerinde şok edici bir manzarayla karşılaştılar. Rüya, babası Kenan'ın cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Rüya'nın babasının ölümüyle yaşadığı acı seyircileri de derinden etkiledi.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #ÖZÜRDİLERİM DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 13. bölümüyle ABC1 20+'da 4.54 izlenme oranı (rating),9.37 izlenme payı (share),AB'de 4.38 izlenme oranı (rating),9.89 izlenme payı (share) Total'de 5.80 izlenme oranı (rating),12.12 izlenme payı (share) elde etti. #özürdilerim etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 10 dakika boyunca, #AlevAlev etiketi ise 2 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

CEMRE'NİN GÜNEŞ'E KARŞI ZOR ANLARI

Kızı Güneş'in hastalanması sebebiyle yanında olan Cemre, evde Çelebi'nin baskısına maruz kaldı. Cemre'nin evde Güneş ile birlikte vakit geçirebilmesi için hem eve geri dönmesini hem de boşanmaktan vazgeçmesini şart koşan Çelebi, Cemre'yi zor bir durumla karşı karşıya bıraktı. Cemre ise gitmeyi tercih ederek Çelebi'ye boyun eğmedi. Güneş'e birlikte pasta yapacaklarının sözünü veren Cemre, sözünü tutamayınca kızının tepkisiyle karşılaştı. Cemre, Güneş'in söyledikleri karşısında büyük bir üzüntü yaşarken, bir annenin yaşadığı bu güç anlar ekran başındaki izleyicileri de derinden sarstı.

"Seni sevmiyorum artık"

ÇİÇEK'İN BÜYÜK MUTLULUĞU

Geçirdiği operasyon sonrası sargıları açılan Çiçek, yeni yüzünü görünce sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Ali ile görüşmeye giderek burada Ali'ye de büyük bir sürpriz yaptı. Çiçek'in yüzünün yeni halini gören Ali şoke olurken, ikili birbirine aşkla sarılarak büyük bir mutluluk yaşadı.

Çiçek ile Ali'nin mutlu anları;

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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