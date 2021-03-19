'Alev Alev'de Cemre, mücadelesinde pes etmiyor! 0:00 / 0:00

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'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde; Çelebi'nin evinde, başladığı noktaya geri dönmek zorunda kalan Cemre, tüm zorluklara rağmen kızı ve kendisi için mücadelesini sürdürmeye karar verdi. Bu süreçte Ozan, uzaktan Cemre'ye desteğini göstermeye devam etti.

Çelebi ile birlikte katıldığı bir davette Cemre, karşısında Ozan'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşarken, ikilinin konuştuğu anlar duygu dolu dakikalara sahne oldu. Ozan, Cemre'den vazgeçmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cemre'yi uçurduğu dilek balonlarıyla uzaktan mutlu etmeye çalışan Ozan, Çelebi'yi yenmenin bir yolunu bulduklarını da Güneş'e verdiği gizli bir notla Cemre'ye duyurdu. Ozan'ın Güneş yoluyla gönderdiği mesajda bir çıkış yolu bulan Cemre, finalde kızıyla beraber dilek balonu havalandırdı. O sırada Ozan'ın da kendisi için bir dilek balonu havalandırdığını gören Cemre, kızıyla beraber Çelebi'nin evinden çıkacaklarına olan umudunu yeniden kazandı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #SİLBAŞTAN DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 19. bölümüyle Total’de 4.33 izlenme oranı (reyting),9.33 izlenme payı (share),AB'de 3.95 izlenme oranı (reyting),9.24 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 3.86 izlenme oranı (reyting),7.93 izlenme payı (share) elde etti. #alevalev etiketi Twitter Türkiye'de 3 saat 5 dakika, #silbaştan etiketi ise Twitter Türkiye'de 1 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

ÇİÇEK İLE ALİ ARASINDAKİ İPLER TAMAMEN KOPTU

Çiçek ile Ali'nin ilişkisinde tüm taşlar yerinden oynadı. Atlas için İskender ile birlikte vakit geçiren Çiçek, eve geri döndüğünde karşısında onu bekleyen Ali ile karşılaştı. Çiçek, İskender ve Atlas'ı mutlu bir halde birlikte gören Ali, öfkesine hakim olamadı. Çiçek'e kırıcı sözler söyleyen Ali, İskender ile birlikte olduklarını da ima edince gerilim giderek arttı.

İskender, Ali'ye sert tepki gösterirken, Çiçek için her şeye rağmen onunla konuşmaya çalıştı. İskender'in tüm söylediklerine karşı Ali ise İskender'in Çiçek'e aşık olduğunu söyledi. Tüm bu yaşananlardan sonra Ali bir kez daha Çiçek'i bir seçim yapmak zorunda bırakırken Çiçek, Atlas'ı bırakmayacağını söyledi. Çiçek ile Ali arasındaki ipler tamamen koptu.

Çiçek, İskender ve Ali arasındaki gerilim;

ÖMER İLE RÜYA'NIN İLİŞKİSİ ZORLU BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA

Ömer'in eski sevgilisi Zeynep'in mahalleye geri dönmesi Rüya'yı huzursuz etti. Rüya'nın arkadaşı ve patronu Serkan'ın yemek teklifi ise Ömer ile Rüya'yı hiç beklemedikleri bir noktaya sürükledi. Yemek teklifini geri çevirmeyen çift, gittikleri masada soru yağmuruna tutuldu. Burada masadakilerin arkalarından neler konuştuğunu duyan Ömer, kendisini tutamadı ve onlara saldırdı. Ömer'i kavga ederken gören Rüya, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkilinin üst üste yaşadığı bu olayların, ilişkilerini nasıl bir noktaya getireceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Ömer çılgına dönüyor;

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!