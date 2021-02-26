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'Alev Alev'de Cemre'ye müjdeli haber

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Cemre, Çelebi'ye karşı olan savaşında büyük bir zafer kazandı. Çelebi'nin tüm hamlelerine rağmen, kendi imkanlarıyla kızı Güneş'in geçici velayetini almayı başararak yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını araladı. Cemre'nin mutluluk gözyaşları izleyicileri de derinden etkiledi

'Alev Alev'de Cemre'ye müjdeli haber
'Alev Alev'de Cemre'ye müjdeli haber
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HABERTURK.COM

‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Güneş'in geçici velayeti için pedagoglar denetleme yaparken, Cemre stresli dakikalar yaşadı. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris, Hanım, Ömer ve Ozan yine bir araya gelerek Cemre'ye destek oldu. Cemre'nin evini pedagoglar gelmeden önce daha sıcak bir yuva haline getirebilmek için hepsi kolları sıvadı.

Çelebi'nin imkanlarına karşı kendi imkanlarıyla mücadele veren Cemre, yaşadıklarını denetleme için gelen yetkililere de anlatırken, yaptığı konuşma dinleyen herkesin yüreğine dokundu. Çelebi'nin tüm hamlelerine rağmen Cemre, verdiği haklı mücadele sonucunda müjdeli haberi aldı. Finalde kızı Güneş'in geçici velayetini aldığını öğrenen Cemre, mutluluk gözyaşları döktü.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #GÜNEŞLİGÜNLER'İ KONUŞTU

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 16. bölümüyle ABC1 20+'da 4.69 izlenme oranı (reyting),9.57 izlenme payı (share),AB'de 4.62 izlenme oranı (reyting),10.46 izlenme payı (share) Total’de 5.22 izlenme oranı (reyting),11.24 izlenme payı (share) elde etti. #güneşligünler etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat 20 dakika, #AlevAlev etiketi ise 4 saat 55 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Heyecanın hız kesmediği bölümde Çelebi'ye savaş açan ve başarılı oyunculuğuyla çok konuşulan Berker Güven ise 1 saat 35 dakika boyunca gündemde yer aldı.

İSKENDER, ÇELEBİ'YE SAVAŞ AÇTI

Çelebi'nin öz ağabeyi olmadığını öğrenen İskender, ailesiyle yüzleşti. Annesine bu gerçeği gizledikleri için hesap sorarken, Çiçek'in de Çelebi hakkında söylediği gerçeklerle aklındaki sorular artmaya başladı. İskender'e gözünü açmasını söyleyen Çiçek, Çelebi tarafından kullanıldığını ifade etti. Bunun üzerine İskender, basında çıkan haberlerin hepsini Çelebi'nin kendisinin yaptırdığını öğrendi.

Çelebi'ye karşı öfkesi giderek artan İskender, büyük bir savaş başlattı. Çiçek'le ittifak kurmak için teklif sundu ve Çelebi'yi yenmek için adım adım planını uygulamaya başladı. Çelebi'yi imzası olan belgelerle tehdit ederek köşeye sıkıştıran İskender, abisine meydan okudu. Bundan sonra Kayabeyli ailesinde yaşanacaklar ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

"Sen bir Kayabeyli değilsin!"

İskender'in planı;

ÖMER VE İSKENDER ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

İskender'in, Ömer'in annesini araştırması ikili arasında gerilimi artırdı. Bunun üzerine harekete geçen Ömer, İskender'i araştırmaya başladı. Yedikule'nin çocukları Ömer için İskender'i araştırırken, herkesten sır gibi sakladığı Arzu'nun evini buldular. Ömer, İskender'i evin olduğu yere çağırarak sert bir konuşma yaptı.

Aralarındaki meseleye başkalarını karıştırmaması için uyarıda bulunan Ömer, annesi ve kardeşini araştırmaya devam ederse olacaklar konusunda İskender'i tehdit etti.

İskender'le Ömer'in tartışması;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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