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'Alev Alev'de izleyenleri şoke eden olay!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde, Çelebi'nin hayatta olma ihtimali başta Cemre olmak üzere herkesin hayatını yeniden alt üst etti. Ozan'ın planıyla, Çelebi'nin yaşadığı ortaya çıktı. İkili karşı karşıya geldiğinde ise Çelebi’nin Ozan'ı vurması izleyenleri şoke etti

'Alev Alev'de izleyenleri şoke eden olay! - Magazin haberleri
'Alev Alev'de izleyenleri şoke eden olay!
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‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde intikam için geri dönen Çelebi, herkesin hayatını bir anda kabusa çevirdi. Çelebi'nin hayatta olma ihtimali Cemre'ye büyük bir korku yaşatırken Ozan ile Ömer, yaşayıp yaşamadığını ortaya çıkarmak için bir plan yaptı ve Cemre'yi İstanbul'u terk ediyor gibi göstererek Çelebi'nin ortaya çıkmasını beklemeye başladılar.

Ozan ve Ömer'in tuzağına düşen Çelebi, Güneş ve Cemre'nin gideceğini duyunca kılık değiştirerek hızla otogara doğru yola çıktı. Çöpçü kılığında polisleri atlatmayı başaran Çelebi, otogarda bir otobüsün bagajına gizleneceği sırada Ozan tarafından yakalandı. Karşı karşıya geldikleri anlarda gerilim doruklara ulaşırken Çelebi, Ozan'ı vurdu. İzleyenleri de şoke eden bu olayın ardından "Ozan, yaşayacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

İşte o anlar;

CEMRE, YAŞADIĞI KORKUYU HERKESE ANLATTI

Çelebi'nin yaşıyor olma ihtimali üzerine Cemre, büyük bir korku yaşamaya başladı. Haberi alan Rüya da Cemre'yi yalnız bırakmadı. Cemre'nin korkusunu gören Rüya, insanlara sesini duyurabilmesi için onu videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Cemre, yaşadığı zorlukları ve Çelebi'nin yapabileceklerini anlatarak sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.

Cemre'nin yardım çığlığı;

CEMRE'YE BÜYÜK OYUN

Çelebi ise bu sırada kızı Güneş'i alabilmek için yeni bir plan yaptı. Uzun'un kulübesini kundaklayan Çelebi, Ozan ile Ömer'in Cemre'nin evinin önünden ayrılmasını sağladı ancak Güneş'i kaçırmak için harekete geçtiğinde sürpriz bir ismin engeliyle karşılaştı. Tam eve gireceği sırada Hülya'nın adamları, Çelebi'yi bayıltıp yakaladı. Çelebi, annesinin bu hamlesine öfkelenirken, Güneş'i almadan hiçbir yere kaçmayacağını söyledi. Bunun üzerine Çelebi ve Hülya'nın ilk planı, Cemre'yi haksız göstermek ve kamuoyunun desteğini almak oldu.

Cemre, evinin önüne gelen muhabirlerin sorduğu sorulara öfkeyle karşılık verdi. Basın açıklaması yapan Hülya ise acılı anne rolüyle herkesi Çelebi'nin öldüğüne inandırmaya çalıştı. Sosyal medya aracılığıyla insanlara sesini duyurmayı başaran Cemre, Hülya ile Çelebi'nin tuzağı sonucunda gördüğü desteği kaybetti.

Cemre'nin isyanı;

‘Alev Alev’in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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