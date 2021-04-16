'Alev Alev'de tüm gerçekler açığa çıkıyor! 0:00 / 0:00

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'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Bülent'in ortadan kaybolması herkesin dikkatini çekti. Tomris, Bülent'i bulmak için harekete geçerken, Rüya da depoda yakaladığı ipucu üzerine Çiçek'i sorguladı. Çelebi'nin avukatı da olaya dair bilgi edinirken, Bülent cinayetine dair gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Çelebi'nin avukatının, İskender ve Çiçek hakkında verdiği ihbar üzerine polisler harekete geçti. Finalde Çiçek, kasten adam öldürme suçundan gözaltına alındı.

İşte o anlar;

OZAN'DAN SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Çelebi'nin hapishaneye girmesiyle derin bir nefes alan Cemre, kızı Güneş'e kavuştu. Kızıyla birlikte yeni evlerinde, yeni bir hayata başlayan Cemre'nin, Ozan ile aralarında yaşanan duygusal yakınlaşma da dikkat çekti. Çelebi'nin tutuklanmasıyla büyük bir yükten kurtulan ikili, beraber akşam yemeğine çıktı. Akşam yemeği sonrasında Ozan, yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle Cemre'yi büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

"Benimle evlenir misin?"

ÇELEBİ, İSKENDER'E KARŞI SAVAŞ BAŞLATTI

Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi'nin hedefinde İskender vardı. Kurtuluş yollarını düşünmeye başlayan Çelebi, İskender'e karşı savaş başlattı. Rüya ile görüşmek isteyen Çelebi, Kenan cinayetini İskender'in üzerine atmayı planladı. Rüya'ya, babasının katilinin İskender olduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini açıklayan Çelebi, evinde bir video olduğunu söyledi. Çelebi'nin söylediği kanıta ulaşan Rüya, babasını evden İskender'in çıkardığını gösteren videoyu izleyince şoke oldu. Gördüklerinden sonra Rüya, İskender'i ihbar etti. İskender, Kenan cinayeti sebebiyle gözaltına alındı.

Kamera kayıtları ortaya çıkıyor;

ÇİÇEK TÜM GERÇEKLERİ İTİRAF ETTİ

İskender'in gözaltına alındığını duyan Çiçek, tüm gerçekleri açıklamak için Rüya ile yüzleşmeye gitti. İskender'in aslında katil olmadığını söyleyen Çiçek, gizlediği her şeyi itiraf etti. İskender'e yardım ettiğini de söyleyen Çiçek'in itirafları Rüya'yı şoke etti. Rüya, duyduğu gerçeklerden sonra büyük bir yıkım yaşadı. Rüya, İskender'le ilgili şikayetini geri çekti ancak Çelebi'nin yaptığı bir diğer hamle sonucu İskender, serbest kalamadı. Bülent cinayetine dair yaptıkları ihbar sonucu İskender, gözaltında tutulmaya devam etti.

Çiçek'ten büyük itiraf;

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!