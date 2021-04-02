Cemre'nin Çelebi'ye karşı büyük zaferi! 0:00 / 0:00

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'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde; uzun ve tehlikeli çabaların sonucunda Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer, Çelebi'yi köşeye sıkıştırmayı başardı. Cemre, Ozan'ın gönderdiği bir dinleme cihazını, Çelebi'nin masasının altına yerleştirdi. Çelebi'nin, ortağı ile konuşmalarını dinleyen polis, tarihi eserlerle ilgili bilgileri öğrendi.

Tarihi eserlerin tutulduğu depoya baskın yapan polis burada Adnan'ı ve Çelebi'nin adamlarını yakaladı. Çelebi ile ortağı Dursun Yaman'ın kaçakçılık yaptığının ortaya çıkması üzerine polis, güçlü delilleri ele geçirdikten sonra Kayabeli evine baskın yaptı. Evinde bir davet düzenleyen Çelebi, herkesin içinde köşeye sıkıştı. Cemre, Ozan ve Rüya, Çelebi'ye karşı büyük bir zafer kazandı.

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 21. bölümüyle Total'de 4.40 izlenme oranı (rating),9.62 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 3.85 izlenme oranı (rating),7.87 izlenme payı (share),AB'de 3.45 izlenme oranı (rating),7.73 izlenme payı (share) elde etti. #nefesnefese etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

OZAN VE ÖMER'DEN SÜRPRİZ PLAN

Cemre ve Ozan'ın yakınlaşmasına tanık olan Çelebi, büyük bir öfkeyle harekete geçti. Ozan'ın ölüm emrini veren Çelebi, Cemre'ye de zor anlar yaşattı. Ozan'ı öldürtmek için plan yapan Çelebi'nin tuzağı, sürpriz bir şekilde bozuldu. Çelebi'yi mahallede gören Uzun'un Ozan'a haber vermesi ve Cemre'nin Ozan'ı uyarması, Çelebi'nin kendi tuzağına düşmesine sebep oldu. Ozan ve Ömer, tuzağa düşmüş gibi yaparak Çelebi'nin oyununu devam ettirdi ve söylenen buluşma yerine gittiler. Adnan, Ozan'ı tek başına sanarak öldürmek için hamlesini yaptı ancak tam o sırada Ömer ortaya çıkarak Adnan'ı yakaladı ve polise teslim etti.

Ozan ile Ömer'in planı, Adnan'ı yakalatıyor;

İSKENDER, ÇİÇEK'İ KURTARDI

Çiçek ile İskender, Bülent'e karşı çaresiz kalırken, Atlas'ın anlattıkları ikisini de hiç beklemedikleri bir durumun içine sürükledi. Atlas, yaşadığı travmanın ve konuşmamasının sebebini Çiçek'e anlatınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Bülent'i bir adamı bıçaklarken gördüğünü söyleyen Atlas, uzun yıllar Bülent'in korkusundan bu gerçeği sakladığını ifade etti. Çiçek, Atlas'tan öğrendikleri üzerine bahsettiği depoya gitti. Çiçek'i takip eden Bülent ise burada ona saldırdı. Tam o anlarda gelen İskender, Çiçek'i Bülent'in elinden kurtardı.

İskender, Çiçek'i kurtarıyor;

RÜYA İLE ÖMER AYRILDI

Rüya, Ömer'in evlilik teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine ikilinin ilişkisindeki ipler kopma noktasına geldi. Büyük bir kavga yaşayan çift, ayrıldı. Rüya, Ömer ile konuşmak isteyerek eve gitse de Ömer'in kırıcı sözleri ikiliyi dönüşü olmayan bir yola soktu.

Ömer ile Rüya ayrıldı;

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!