Cemre'nin Çelebi'ye karşı büyük zaferi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonAlev Alev'de neler oldu? Cemre'nin Çelebi'ye karşı büyük zaferi! - Magazin haberleri
ABONE OL

'Alev Alev'de Cemre'nin Çelebi'ye karşı büyük zaferi!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer verdikleri zorlu çabaların sonucunda Çelebi'ye karşı büyük bir zafer kazandı. Çelebi'nin kaçakçılık yaptığının ispatlanması sonucu polis, Kayabeyli evine baskın yaptı

Alev Alev'de neler oldu? Cemre'nin Çelebi'ye karşı büyük zaferi! - Magazin haberleri
Cemre'nin Çelebi'ye karşı büyük zaferi!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde; uzun ve tehlikeli çabaların sonucunda Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer, Çelebi'yi köşeye sıkıştırmayı başardı. Cemre, Ozan'ın gönderdiği bir dinleme cihazını, Çelebi'nin masasının altına yerleştirdi. Çelebi'nin, ortağı ile konuşmalarını dinleyen polis, tarihi eserlerle ilgili bilgileri öğrendi.

Tarihi eserlerin tutulduğu depoya baskın yapan polis burada Adnan'ı ve Çelebi'nin adamlarını yakaladı. Çelebi ile ortağı Dursun Yaman'ın kaçakçılık yaptığının ortaya çıkması üzerine polis, güçlü delilleri ele geçirdikten sonra Kayabeli evine baskın yaptı. Evinde bir davet düzenleyen Çelebi, herkesin içinde köşeye sıkıştı. Cemre, Ozan ve Rüya, Çelebi'ye karşı büyük bir zafer kazandı.

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 21. bölümüyle Total'de 4.40 izlenme oranı (rating),9.62 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 3.85 izlenme oranı (rating),7.87 izlenme payı (share),AB'de 3.45 izlenme oranı (rating),7.73 izlenme payı (share) elde etti. #nefesnefese etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

OZAN VE ÖMER'DEN SÜRPRİZ PLAN

Cemre ve Ozan'ın yakınlaşmasına tanık olan Çelebi, büyük bir öfkeyle harekete geçti. Ozan'ın ölüm emrini veren Çelebi, Cemre'ye de zor anlar yaşattı. Ozan'ı öldürtmek için plan yapan Çelebi'nin tuzağı, sürpriz bir şekilde bozuldu. Çelebi'yi mahallede gören Uzun'un Ozan'a haber vermesi ve Cemre'nin Ozan'ı uyarması, Çelebi'nin kendi tuzağına düşmesine sebep oldu. Ozan ve Ömer, tuzağa düşmüş gibi yaparak Çelebi'nin oyununu devam ettirdi ve söylenen buluşma yerine gittiler. Adnan, Ozan'ı tek başına sanarak öldürmek için hamlesini yaptı ancak tam o sırada Ömer ortaya çıkarak Adnan'ı yakaladı ve polise teslim etti.

Ozan ile Ömer'in planı, Adnan'ı yakalatıyor;

İSKENDER, ÇİÇEK'İ KURTARDI

Çiçek ile İskender, Bülent'e karşı çaresiz kalırken, Atlas'ın anlattıkları ikisini de hiç beklemedikleri bir durumun içine sürükledi. Atlas, yaşadığı travmanın ve konuşmamasının sebebini Çiçek'e anlatınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Bülent'i bir adamı bıçaklarken gördüğünü söyleyen Atlas, uzun yıllar Bülent'in korkusundan bu gerçeği sakladığını ifade etti. Çiçek, Atlas'tan öğrendikleri üzerine bahsettiği depoya gitti. Çiçek'i takip eden Bülent ise burada ona saldırdı. Tam o anlarda gelen İskender, Çiçek'i Bülent'in elinden kurtardı.

İskender, Çiçek'i kurtarıyor;

RÜYA İLE ÖMER AYRILDI

Rüya, Ömer'in evlilik teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine ikilinin ilişkisindeki ipler kopma noktasına geldi. Büyük bir kavga yaşayan çift, ayrıldı. Rüya, Ömer ile konuşmak isteyerek eve gitse de Ömer'in kırıcı sözleri ikiliyi dönüşü olmayan bir yola soktu.

Ömer ile Rüya ayrıldı;

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramo 38. bölüm tanıtımları! Ramo, büyük bir tehlikenin eşiğinde!
TELEVİZYONRamo, büyük bir tehlikenin eşiğinde!
Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması
TELEVİZYONİşte Survivor 2021'den elenen isim
1 Nisan Perşembe Reyting sonuçları! Dizi reyting sıralaması birincisi kim? Perşembe reytingleri
TELEVİZYON1 Nisan reyting sonuçları açıklandı
Akrep 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 16. son bölüm
TELEVİZYONAkrep fragman yayında!
Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 90. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova yeni fragman geldi mi?
1 Nisan Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS sıralaması
TELEVİZYONSurvivor'da kim gitti?
Mucize Doktor 57. yeni fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 56. son bölüm...
TELEVİZYONMucize Doktor 57. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Alev Alev 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 21. son bölüm tek parça izle:
TELEVİZYONAlev Alev 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm izle
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs yeni fragman geldi
Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kimdir?
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir?