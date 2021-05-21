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HaberlerTelevizyonAlev Alev'de neler oldu? Ömer, Çelebi'yi öldürecek mi?
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Ömer, Çelebi'yi öldürecek mi?

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde Ömer, Ozan'ın vurulmasının ardından Çelebi'yi yakalamak için harekete geçti. Uğraşlarının sonucunda finalde Çelebi'yi yakalamayı başaran Ömer'in onu öldürüp öldürmeyeceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu

Alev Alev'de neler oldu? Ömer, Çelebi'yi öldürecek mi?
Ömer, Çelebi'yi öldürecek mi?
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HABERTURK.COM

'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde yaşadığı ortaya çıkan Çelebi, kaçmak için yeni yollar aramaya başladı. Ömer ise kardeşi gibi gördüğü Ozan'ı vuran Çelebi'den intikam almak için harekete geçti. İskender de Çelebi'nin kaçmasına engel olmak için polisler ile anlaşarak Çelebi'yi ve annesi Hülya'yı onlara teslim edeceğini söyledi.

Polisleri Çelebi'nin olduğu yere götüren İskender, burada önce tek başına ağabeyi ve annesi ile yüzleşmek isteyince işler karıştı. İhbar edildiğini anlayan Çelebi, annesini rehin alarak polislerden kaçarken, bindiği arabada hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Şoför koltuğunda oturan Ömer, Çelebi'yi yakaladı. Çelebi'yi yakalayan Ömer, onu bir çöplüğe getirerek silahını doğrulttu.

İşte o anlar;

CEMRE'NİN DİKKAT ÇEKEN KONUŞMASI

Çelebi'nin Ozan'ı vurması Cemre'yi derinden sarstı. Ozan'ın vurulmasının ardından gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Cemre, büyük tepki gösterdi. Ozan'ın vurulmasında herkesin payı olduğunu belirten Cemre, farkındalık yaratan sözleriyle dikkat çekti. Demet Evgar oyunculuğuyla ve bölümde altını çizdiği önemli konularla sosyal medyada 9 saat 50 dakika boyunca gündemde yer aldı.

Cemre'nin isyanı;

ÇİÇEK VE İSKENDER'İN DUYGUSAL YAKINLAŞMASI

Bölüme damgasını vuran bir diğer gelişme ise Çiçek ile İskender arasında yaşandı. Kendisinden kaçan Çiçek ile yüzleşen İskender, sonunda hislerine teslim oldu ve Çiçek'i öptü. İkilinin aşkını alevlendiren bu anlar büyük ilgi gördü.

İskender, Çiçek'i öpüyor;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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