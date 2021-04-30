'Alev Alev'de tehlikeli sürpriz!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon'Alev Alev'de neler oldu? Tehlikeli sürpriz!
ABONE OL

'Alev Alev'de tehlikeli sürpriz!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde ekran başındakiler büyük bir sürprizle karşılaştı. İntihar ederek öldüğü sanılan Çelebi'nin hayatta olduğu ortaya çıkarken, finalde Cemre ve Ozan'ı uzaktan izlediği anlar intikam için yapacakları konusunda akıllarda soru işareti yarattı

'Alev Alev'de neler oldu? Tehlikeli sürpriz!
'Alev Alev'de tehlikeli sürpriz!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde intihara teşebbüs eden Çelebi'nin, kaldırıldığı hastanede öldüğü söylendi. Çelebi'nin ölüm haberi başta Cemre olmak üzere herkese rahat bir nefes aldırırken, ortaya çıkan gerçek ekran başındaki izleyicileri şaşkınlığa uğrattı. Çelebi'nin aslında hala hayatta olduğu, annesi Hülya'nın planı sayesinde kaçırıldığı öğrenildi. Hastanede Çelebi'ye ilaç vererek kalbinin durmasını sağlayan Hülya, onu ölü göstererek hastaneden çıkarmayı başardı ve Çelebi'yi yurt dışına kaçırmak için hareke geçti.

Annesinin kaçması için ayarladığı tekneye binen Çelebi ise kaptanın telefonuna bakmak isteyince gördüğü bir fotoğraf sonucu kaçmaktan vazgeçti. Fotoğrafta Ozan'ın yaşadığını gören Çelebi, bunun üzerine intikam için geri döndü. Yedikule'ye giderek Ozan ve Cemre'yi uzaktan izlediği final anlarında gerilim artarken, "Çelebi'nin intikam planı ne olacak?" sorusunun yanıtı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

İşte o anlar;

ÖMER İLE RÜYA EVLENDİ

Kardeşi gördüğü Ozan'ı kurtaran Ömer, Rüya'nın kendisine evlenme teklif etmesiyle hayatının en büyük mutluluğunu yaşadı. İkilinin evlilik hazırlıkları yaptığı anlar izleyicilerin de içini ısıtırken, Rüya ve Ömer mahallede düzenlenen eğlenceli organizasyonla bir ömür birlikte olmaya imza attı.

İşte Ömer ile Rüya'nın en mutlu günü;

'Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cansel Elçin'den baba-kız hikayesi - Magazin haberleri
TELEVİZYONCansel Elçin'den baba-kız hikayesi
Reyting sonuçları 29 Nisan: AB ve total reyting sıralaması - İlk onluk liste
TELEVİZYONReyting sonuçları belli oldu mu?
Mucize Doktor 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 60. son bölüm...
TELEVİZYONMucize Doktor 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Camdaki Kız 4. son bölüm...
TELEVİZYONCamdaki Kız 5. yeni bölüm fragmanı...
Alev Alev 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 25. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONAlev Alev 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 94. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı...
Camdaki Kız oyuncuları kim, karakterleri ne? Camdaki Kız konusu ne? İşte Camdaki Kız hakkında merak edilenler...
TELEVİZYONCamdaki Kız oyuncuları tam kadro!
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim, karakterleri ne? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, nerede çekiliyor?
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları tam kadro!
Alev Alev oyuncuları isimleri ne, karakterleri kimler? İşte tüm Alev Alev oyuncu kadrosu
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları isimleri ne? Yeni oyuncularıyla Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?