'Alev Alev'de verilen adalet mücadelesi yüreklere dokundu

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Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde ekrana gelen çarpıcı gelişmeler soluksuz izlendi. Cemre, mücadelesine artık Rüya, Ozan ve Ömer'in desteğiyle devam ederken, bu birlik ve dayanışma hali seyircileri de derinden etkiledi.

Güçlü hikayesi ile pek çok kadına ilham ve motivasyon olan, Ay Yapım imzalı Show TV’nin büyük beğeni kazanan dizisi ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Ozan ve Ömer, yangın günüyle ilgili gerçeklerin peşine düştü. Çelebi ile İskender'in suçlu olduğunu kanıtlamak isteyen ikili, bir plan kurarak oyunu başlattı.

Selim'i kullanarak Çelebi ile İskender'i tuzağa düşüren Ozan ve Ömer, öğrendikleri ile Kayabeyli ailesine karşı büyük güç kazandı. Elde ettikleri delilleri Ömer karakola götürürken, Ozan da bu gerçeklerin duyulması için gazetenin yolunu tuttu. İkilinin çabaları sonucunda finalde Çelebi ve İskender polisler tarafından gözaltına altındı. Eve gelen polisler Çelebi ve İskender'i götürürken Cemre, Çelebi'nin ilk yenilgisinin tadını çıkardı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #BİRLİKTEGÜÇLÜYÜZ DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan altıncı bölümüyle ABC1 20+'da 6.48 izlenme oranı (reyting),12.95 izlenme payı (share),AB'de 6.34 izlenme oranı (reyting),13.49 izlenme payı (share) Total’de 6.81 izlenme oranı (reyting),14.14 izlenme payı (share) elde etti. #birliktegüçlüyüz etiketi ise Twitter Türkiye'de 7 saat 25 dakika TT listesinde kaldı. Ses getiren bölüm #AlevAlev etiketiyle de 6 saat 55 dakika boyunca sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

CEMRE'NİN DESTEKÇİLERİ ONU YALNIZ BIRAKMADI

Çelebi'nin hamlesiyle büyük bir yıkıma uğrayan Cemre, ondan desteğini esirgemeyen Rüya, Ozan ve Ömer'in yardımlarıyla mücadelesine devam etti. Ozan'ın sayesinde yeni bir ev bulan Cemre, Rüya ile birlikte Çelebi'den kurtulmak için harekete geçti. Artık ona inanan ve destek olan insanların varlığı Cemre'yi mutlu ederken, birbirinden farklı bu dört insanın dayanışması ve birlikte verdikleri mücadele seyircilerin de yüreklerine dokundu.

Cemre'nin yeni evi;

İSKENDER, ÖMER'E SALDIRDI

İskender ise Ömer'in iade-i ziyareti ardından intikamını almak için gecikmedi. Ömer, mahallede tanımadığı adamlar tarafından feci bir saldırıya uğradı. Saldırının ardından ortaya çıkan İskender, Ömer'i açık açık tehdit etti. Tüm bu yaşananlardan sonra ise Ömer artık adaletin ve gerçeklerin peşine düşüp hesap sormaya karar verdi.

Ömer, feci bir saldırıya uğruyor;

ÇİÇEK KÖŞEYE SIKIŞTI

Bülent ise Şimal sandığı Çiçek'in, Ali'ye olan bakışlarından şüphelenince Tomris ile ikisini köşeye sıkıştıracak bir hamle yaptı. Ali'yi şoför olarak işe alan Bülent, Tomris ile Çiçek'i zor bir durumda bıraktı.

Çiçek'in zor anları;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’deShow TV'de!