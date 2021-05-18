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'Alev Alev'den dikkat çeken ön izleme sahnesi!

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Çelebi'nin Ozan'ı vurmasının ardından gazetecilere isyan eden Cemre'nin farkındalık yaratan sözleri, izleyenleri derinden etkiliyor

'Alev Alev'den dikkat çeken ön izleme sahnesi!
'Alev Alev'den dikkat çeken ön izleme sahnesi!
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HABERTURK.COM

İntikam için geri dönen Çelebi, herkesin hayatını bir anda kabusa çevirdi. Çelebi'nin hayatta olma ihtimali Cemre'ye büyük bir korku yaşatırken Ozan ile Ömer, yaşayıp yaşamadığını ortaya çıkarmak için bir plan yaptı ve Cemre'yi İstanbul'u terk ediyor gibi göstererek Çelebi'nin ortaya çıkmasını beklemeye başladılar.

Ozan ve Ömer'in tuzağına düşen Çelebi, Güneş ve Cemre'nin gideceğini duyunca kılık değiştirerek hızla otogara doğru yola çıktı. Çöpçü kılığında polisleri atlatmayı başaran Çelebi, otogarda bir otobüsün bagajına gizleneceği sırada Ozan tarafından yakalandı. Karşı karşıya geldikleri anlarda gerilim doruklara ulaşırken Çelebi, Ozan'ı vurdu. İzleyenleri de şoke eden bu olayın ardından "Ozan, yaşayacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 27. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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