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HaberlerTelevizyon'Alev Alev' final bölümü! 'Alev Alev'de sarnıç yangınının külleri sönüyor!
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'Alev Alev'de sarnıç yangınının külleri sönüyor!

"Alev Alev", bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. İşte "Alev Alev"in 28. bölüm (Final) tanıtımı...

'Alev Alev' final bölümü! 'Alev Alev'de sarnıç yangınının külleri sönüyor!
'Alev Alev'de sarnıç yangınının külleri sönüyor!
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HABERTURK.COM

Alev Alev, bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar.

Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir. Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir. Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 28. Bölüm (Final) Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/alev-alev-final-fragmani/96250

Alev Alev'in Final Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/alev-alev-final-bolumu-on-izlemesi/96296

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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