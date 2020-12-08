Alev Alev'in heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha!

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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in heyecanla beklenen yeni bölümünden 3. tanıtım yayınlandı. Ömer'in saldırıya uğramış halinin dikkat çektiği tanıtımda Ozan, Ömer'e karakolda ifade vermesi gerektiğini söylüyor ancak Ömer'in cevabı yapılanların hesabını sormak için harekete geçeceğini gösteriyor.

Ozan ile Ömer, sarnıçtaki yangınla ilgili gerçekleri itiraf etmesi için Selim'i polise götürmeye çalışırken, Ali'nin Şimal sandığı Çiçek'i odasında bulduğu anlarda tansiyon giderek yükseliyor.

ALEV ALEV'İN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. İskender'in Ömer'den alacağı intikam bu defa çok daha sert olur. Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır.

Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur. Yedikule Mahallesi beklenmedik olaylara gebedir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 6. Bölüm 3. Tanıtımı;