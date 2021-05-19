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'Alev Alev'in yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha!

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. ön izleme sahnesi yayınlandı. Rüya'nın Ömer'i polise şikayet etmesi sebebiyle ikili arasındaki gerilimin yükseldiği sahnede Rüya, Ozan için endişelenen Ömer'i teselli ediyor. Ömer, gözyaşlarına hakim olamazken yaşanan duygusal anlar seyircileri de derinden etkiliyor. Rüya'nın Ömer'i neden şikayet ettiği ise akıllarda soru işareti bırakıyor

'Alev Alev'in yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha!
'Alev Alev'in yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha!
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HABERTURK.COM

Yaşadığı ortaya çıkan Çelebi, yurt dışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar. Ömer, Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur.

Cemre, ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur. Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar. Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 27. Bölümünden 2. Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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