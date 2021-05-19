'Alev Alev'in yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha! 0:00 / 0:00

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Yaşadığı ortaya çıkan Çelebi, yurt dışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar. Ömer, Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur.

Cemre, ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur. Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar. Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 27. Bölümünden 2. Ön İzleme Sahnesi;