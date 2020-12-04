'Alev Alev' sosyal medyada gündem oldu

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Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümü Cemre'nin sesini duyurmak için verdiği mücadeleyle gündem oldu. Çelebi’ye karşı açtığı savaşta birçok zorluğu göğüsleyen Cemre’nin pes etmeyişi ekran başındakileri derinden etkiledi. Bölümde Barış Falay, Damla Sönmez, İrem Sak, Melek Mosso ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimlerin Cemre’ye destek mesajları sosyal medyada da çok konuşuldu.

CEMRE’NİN MÜCADELESİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

“Kadın olmak” kavramının hem zorlu hem de güçlü yanını farklı kadın hikayeleriyle ekranlara taşıyan ‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümü Cemre’nin mücadelesi ile nefesleri kesti. Çelebi’ye karşı açtığı savaşta sesini duyurabilmek için çabalayan Cemre, Çelebi’nin ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle yüzleşti.

Çelebi’nin, Cemre’nin yaptığı açıklamasının basına yansımasına engel olma çabası Rüya’nın beklenmedik adımıyla suya düştü. Rüya, Cemre’nin karakol önünde açıklama yaptığı videosunu birçok ünlü isimle paylaştı. Video kısa süre içinde yayılırken, Cemre de bir anda sosyal medyada gündem oldu. Barış Falay, Damla Sönmez, İrem Sak, Melek Mosso ve Rıza Kocaoğlu gibi başarılı isimlerin destek mesajları kadına yönelik şiddete ışık tutarak büyük takdir topladı.

İşte bölüme damgasını vuran o anlar;

Çelebi ise Cemre'ye karşı yaptığı son hamleyle herkesi şoke etti. Polis ve gazetecilerle birlikte Ozan'ın kapısına giden Çelebi, Güneş'i zorla aldı ve bu hamlesiyle Cemre'yi büyük bir yıkıma uğrattı. Cemre'nin elinden tutan Rüya, "Artık yalnız değilsin!" diyerek kuzeninin yanında olacağını gösterirken, iki kadının omuz omuza vereceği mücadele şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

"Artık yalnız değilsin!"

SOSYAL MEDYA #SESİMİDUYUN DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan beşinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.04 izlenme oranı (reyting),12.26 izlenme payı (share),AB'de 5.53 izlenme oranı (reyting),12.26 izlenme payı (share) Total’de 6.29 izlenme oranı (reyting),13.06 izlenme payı (share) elde etti. #sesimiduyun etiketi ise Twitter Türkiye'de 7 saat 15 dakika TT listesinde kaldı. Ses getiren bölüm #AlevAlev etiketiyle de 5 saat 55 dakika boyunca sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Herkesi ekran başına kilitleyen sahnelere imza atan Demet Evgar da 2 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer edinmeyi başardı.

ÖMER VE İSKENDER ARASINDA SAVAŞ BAŞLIYOR

Ömer ise İskender'in ona iftira attırdığını öğrendikten sonra onunla yüzleşmek istedi. İskender'in tehlikeli bir yoldan tehdit ettiği Ömer, bunun karşılığını verirken, ikilinin arasında savaş bayrakları çekildi.

Ömer'den İskender'e iade-i ziyaret;

BÜLENT BÜYÜK SIRRIN PEŞİNDE

Çiçek, İskender'i karşısında görünce öfkesine hakim olamazken onun bu tavrı Bülent'in de dikkatini çekti. Çiçek ve Tomris'in bir şeyler sakladığından şüphelenen Bülent, onları köşeye sıkıştıracak ipuçları aramaya devam etti. Bülent’in Atlas’ı sorgularkenki tavrı küçük çocuğu korkuturken, ekran başındakilere de bir kez daha ne kadar tehlikeli biri olabileceğini gösterdi.

Bülent, Şimal gizemini öğrenmeye çalışıyor;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’deShow TV'de!