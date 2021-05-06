Ozan'ın planı, Çelebi'yi köşeye sıkıştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonAlev Alev yeni bölüm tanıtımlar! Ozan'ın planı, Çelebi'yi köşeye sıkıştırıyor
ABONE OL

Ozan'ın planı, Çelebi'yi köşeye sıkıştırıyor

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 26. bölümüyle ekrana gelecek. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur. Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Alev Alev yeni bölüm tanıtımlar! Ozan'ın planı, Çelebi'yi köşeye sıkıştırıyor
Ozan'ın planı, Çelebi'yi köşeye sıkıştırıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 26. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır.

Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 26. Bölüm Tanıtımı;

Alev Alev'in 26. Bölümünden Ön İzleme Sahneleri;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 Mayıs Çarşamba Reyting sonuçları! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON5 Mayıs reyting sonuçları
Kuruluş Osman 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 57. son bölüm...
TELEVİZYONKuruluş Osman 58. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Doğduğun Ev Kaderindir 43. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir 42. son bölüm
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir 43. yeni bölüm fragmanı...
Sadakatsiz 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 28. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman geldi mi?
Masumiyet 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 11. son bölüm
TELEVİZYONMasumiyet fragman geldi mi?
Benim Adım Melek 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 64. son bölüm
TELEVİZYONBenim Adım Melek yeni fragman geldi
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63. yeni bölüm fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 63. yeni bölüm fragmanı!
Alev Alev 26. yeni bölüm 2.fragman yayında!
TELEVİZYON"Senin yaşadığın korkuyu yaşayan binlerce kadın var... ...
Survivor 2021 yeni takımlar: Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyuncuları kimler?
TELEVİZYONSurvivor 2021'de takımlar değişti!
Kağıt Ev yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Star TV yayın akışı! Kağıt Ev yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
TELEVİZYONKağıt Ev yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?