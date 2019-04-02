Alev Gezer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Magazin gündeminde en sık aranılan isimlerden biri oldu. Alev Gezer'in, Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile nişanlı olduğu ortaya atıldı. Şok etkisi yaratan bu haberin ardından Cenk Küpeli, "Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demetle olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır.. Şu anda tek önemli şey Demetle olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

ALEV GEZER KİMDİR?

Cenk Küpeli'nin nişanlısı olduğu iddia edilen Alev Gezer de çıkan haberler üzerine, "5 yıllık bir beraberliğimiz vardı 2 ay önce sonlandırdık. Hiç bir zaman nişanlanmadık. Bu haberlerin içerisinde kendim ve ailem adına yer almak istemem." açıklamasında bulundu. Alev Gezer hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.