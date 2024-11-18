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        Alevler bir anda sardı!

        Başakşehir'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 00:46 Güncelleme: 18.11.2024 - 00:46
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        Alevler bir anda sardı!
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        Başakşehir'de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 19.10 sıralarında İkitelli Mahallesi, TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. 34 CKR 054 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

        Otomobilin sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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