Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor | Son dakika haberleri

        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor

        Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangın yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:05 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        2

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        3

        Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        4

        Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

        5

        Çok sayıda itfaiye ekibi 2 fabrikada devam eden yangına müdahale ediyor. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?