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İHA

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddia göre, 2 katlı ikametin birinci katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında 2. katta bulunan ve 5. Sınıf öğrencisi olan Merve Kedik (11),hızla yayılan alevlerin arasında kaldı. Durumu gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınırken, yangından etkilenen ahşap çatı ile ahşap tavan çöktü. Ekiplerin uzun süreli çalışmaları neticesinde enkaz altında kalan Merve Kedik’in cansız bedenine ulaşıldı.