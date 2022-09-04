Alevlerin arasında kalan kadın 2. kattan atladı

Muğla'da, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında dairede mahsur kalan Muhterem Tokgöz (65), 2'nci kat penceresinden atladı.
Yangın Bodrum ilçesi Bahçelievler Mahallesi 7071 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa süre içeresinde tüm evi sardı.
2'NCİ KAT PENCERESİNDEN ATLADI
Evde bulunan Muhterem Tokgöz, panikle 2'nci kat penceresinden atladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tokgöz, bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
VÜCUDUNDA YANIKLAR VE KIRIKLAR VAR
Tedaviye alınan Tokgöz'un vücudunda yanıklar ve kırıklar olduğu belirtildi. Tokgöz'ün durumunun ağır olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin su sıkarak müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için Aya Arama Kurtarma Ekipleri de destek verdi. Hem itfaiye hem de gönüllerin desteğiyle, alevler 1 saatte güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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