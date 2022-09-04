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Haberler Gündem 3. Sayfa Alevlerin arasında kalan kadın 2. kattan atladı
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Yangında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadın 2'nci kattan atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangının daireye sıçraması ile alevlerin arasında mahsur kalan 65 yaşındaki Muhterem Tokgöz, pencereden atlayarak ağır yaralandı. Vücudunda yanıklar da olan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı

Alevlerin arasında kalan kadın 2. kattan atladı
Alevlerin arasında kalan kadın 2. kattan atladı
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DHA

Muğla'da, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında dairede mahsur kalan Muhterem Tokgöz (65), 2'nci kat penceresinden atladı.

Yangın Bodrum ilçesi Bahçelievler Mahallesi 7071 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa süre içeresinde tüm evi sardı.

2'NCİ KAT PENCERESİNDEN ATLADI

Evde bulunan Muhterem Tokgöz, panikle 2'nci kat penceresinden atladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tokgöz, bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR VE KIRIKLAR VAR

Tedaviye alınan Tokgöz'un vücudunda yanıklar ve kırıklar olduğu belirtildi. Tokgöz'ün durumunun ağır olduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerinin su sıkarak müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için Aya Arama Kurtarma Ekipleri de destek verdi. Hem itfaiye hem de gönüllerin desteğiyle, alevler 1 saatte güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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