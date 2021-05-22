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Anne ile çocuğu yangında mahsur kaldı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Yorum sokak üzerindeki lüks bir sitede yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında, dairede bulunan anne ve çocuğu mahsur kaldı.

ANNE VE ÇOCUĞU KURTARILDI

İHA'da yer alan habere göre vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araçla daireye doğru çıkarak mahsur kalan anne ve çocuğunu kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Dumandan etkilenen anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.