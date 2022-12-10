Alevlerin arasından kurtarıldı! İtfaiyeciye sarıldı!

Düzce'nin Hacıaliler köyünde metruk bir binadan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol aldı.
BİNADAN KÖPEK SESİ GELDİĞİNİ DUYDULAR
Soğutma çalışması sırasında binadan köpek sesi geldiğini duyan ekipler, içeriye girerek hayvanı dışarıya çıkardı.
KURTARIP SOKAĞA BIRAKTILAR
Ekiplerin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulunan köpek, daha sonra sokağa salındı.
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