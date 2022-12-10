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Alevlerin arasından kurtarıldı! İtfaiyeciye sarıldı!

Düzce'de metruk binadaki yangında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ekiplerin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulunan, bir itfaiyeciye sarılan köpek, daha sonra sokağa salındı

Alevlerin arasından kurtarıldı! İtfaiyeciye sarıldı!
AA

Düzce'nin Hacıaliler köyünde metruk bir binadan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol aldı.

BİNADAN KÖPEK SESİ GELDİĞİNİ DUYDULAR

Soğutma çalışması sırasında binadan köpek sesi geldiğini duyan ekipler, içeriye girerek hayvanı dışarıya çıkardı.

KURTARIP SOKAĞA BIRAKTILAR

Ekiplerin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulunan köpek, daha sonra sokağa salındı.

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