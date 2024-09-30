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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alex De Souza'dan Mourinho paylaşımı! - Fenerbahçe Haberleri

        Alex De Souza'dan Mourinho paylaşımı!

        Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:54 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:54
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        Alex'ten Mourinho paylaşımı!
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        Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho paylaşımında bulundu.

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün Fenerbahçe ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maç öncesinde Mourinho ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Brezilyalı teknik direktör, "2003 senesinde Cruzeiro'da orta saha oynarken, Mourinho Porto'da çalışmaya başlamıştı. 2004'te Türkiye'ye geldim. Ben Fenerbahçe formasını giyerken, Mourinho Portekiz, İtalya, İspanya ve İngiltere'de kupa üstüne kupa kazanıyordu. 20 sene sonra bana Antalyaspor tarafından Türkiye'de antrenörlük yapma fırsatı verildi ve Fenerbahçe antrenörü olarak Mourinho ile karşılaştım. Mourinho'ya, bana olan tavrı için, Fenerbahçe'de geçirdiğim uzun yıllar için, Antalyaspor'a bana hocalık yapma fırsatı verdiği için ve özellikle Türk halkına bana gösterdikleri ilgi ve saygı için teşekkür ederim. Bunların hepsi için futbola teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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