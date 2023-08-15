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        Haberler Futbol İngiltere Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı - Futbol Haberleri

        Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 17 Ağustos Perşembe günü Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:08
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        Oxlade-Chamberlain sahaya indi!
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        Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların pas ve 5’e 2 çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarını, yarın saat 19.00’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla tamamlayıp kampa girecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.00’de bir basın toplantısı düzenleyecek.

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