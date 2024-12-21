Alex Oxlade Chamberlain: Çok fazla sorun var

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Alex Oxlade-Chamberlain, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA SORUN VAR"

Alex Oxlade-Chamberlain yaptığı açıklamada, "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var." dedi.