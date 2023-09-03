Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain ilk kez 11’de - Beşiktaş Haberleri

        Alex Oxlade-Chamberlain ilk kez 11’de

        Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Dinamo Kiev müsabakasının 11'ine göre Sivasspor karşısına tek değişiklik ile sahaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oxlade-Chamberlain ilk kez 11'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı. Güneş, Salih Uçan’ın yerine Alex Oxlade-Chamberlain'e 11’de görev verdi. İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı forma ile ilk kez 11’de sahaya çıktı.

        Kartal, Sivasspor müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

        "Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı
        Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti