Alex Telles, Brezilya'ya geri döndü
31 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrıldıktan sonra ülkesine geri döndü. Telles, Brezilya takımlarından Botafogo'ya transfer oldu.
Giriş: 04.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:00
En son Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan sol bek oyuncusu Alex Telles, ülkesinin yolunu tuttu.
Brezilya ekibi Botafogo, bonservisini elinde bulunduran Alex Telles ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
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