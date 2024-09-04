Alex Telles, Brezilya'ya geri döndü

En son Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan sol bek oyuncusu Alex Telles, ülkesinin yolunu tuttu.

Brezilya ekibi Botafogo, bonservisini elinde bulunduran Alex Telles ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.