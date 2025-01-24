Alexander Djiku: Yeni transferlerden mutluyum

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Alexander Djiku, 0-0 berabere biten OIimpik Lyon karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ganalı futbolcu, sözlerine Bolu'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek başladı.

Olimpik Lyon'un güçlü bir takım olduğunu dile getiren Djiku, "Yetenekli oyunculara sahipler. Ofansif anlamda kuvvetli bir takıma karşı oynadık. İyi savunma yapmamız gerekiyordu. Bugün 3’lü savunma ile oynadık. Bana göre iyi iş çıkardık. Rakibe de çok fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, golle sonuçlanabilirdi. Oynayacağımız bir sonraki maçta amacımız üst tura çıkmak olacak." ifadelerini kullandı.

"YENİ TRANSFERLERDEN DOLAYI MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Diego Carlos ve transfer görüşmeleri yürüttüğü Milan Skriniar'la ilgili soruyu yanıtlayan Djiku, "Maalesef defansif pozisyonda eksiklerimiz var. Becao ve Jayden sakat. Bu iki oyuncunun takıma katılmasından dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü tecrübeli futbolcular. Bizlere kalite katacaklardır." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin 18 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek'in performansını da değerlendiren Djiku, "Yusuf bugün çok iyi bir maç çıkardı. Böylesine bir rakibe karşı ilk 11 oynamak kolay değil. Kendisi tebrik ediyorum, çok iyi oynadı. Zaten idmanlarda da yüzde 100'ünü gösteriyor. Bugün göstermiş olduğu performans beni şaşırtmadı." dedi.

Son olarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve hafta sonundaki Göztepe müsabakası hakkında konuşan Djiku, şunları söyledi:

"Her maç çok önemli. Her maçı kazanmamız gerekiyor, amacımız bu. 6 puanlık fark söz konusu. Yolumuza hata yapmadan devam etmeliyiz. Maçlara yüksek konsantrasyonla çıkıp, galibiyetle ayrılmalıyız. Göztepe bu sene gösterdiği performansla sürpriz yaptı. Özellikle evlerinde oynadıkları maçlarda iyi performans ortaya koydular. Bizim amacımız yolumuza hatasız ve galibiyetlerle devam etmek."