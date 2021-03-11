"PİŞMANIM"

Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Wang, bu kez şu ifadeleri kullandı:

Onların öne çıkarak açıklama yapma haklarını destekliyorum ve söyleyeceklerini dikkatle dinledim. Hikayelerini paylaşmaları kolay değildi ve onlara acı verecek şekilde davrandığım için pişmanım.

Bu kişisel etkileşimlerde bazı detaylar konusunda uyuşmasak da görünürlüğümü ve etkimi kullanarak başkalarını bu zarar veren davranışları yapmamaları konusunda daha iyi bir örnek olacağım. Hayat, öğrenmek ve büyümektir ve şimdi ise daha iyisini biliyorum daha iyisini yapacağım.